Nun fix: EU besiegelt das Handelsabkommen mit Vietnam

Boomwirtschaft Vietnam

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach von einer großen Chance für europäische und deutsche Unternehmen: "Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der EU und Vietnam ist nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zu Mercosur ein weiteres starkes Zeichen für einen regelbasierten Handel und gegen wachsenden Protektionismus."

Die Wirtschaft Vietnams ist eine der am schnellsten wachsenden in der Region. Im vergangenen Jahr exportierte Vietnam Waren und Dienstleistungen im Wert von 38 Milliarden Euro in die EU, während umkehrt die Importe rund elf Milliarden Euro betrugen.