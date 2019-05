Österreichs Unternehmen entdecken Vietnam

Das kommunistische Regime in Hanoi verfolgt laut Wirtschaftstreibenden und Diplomaten in puncto kapitalistischer Marktöffnung einen pragmatischen Kurs. Das merkt man mit eigenen Augen auch daran, dass in Hanoi eine Siedlung für Superreiche entsteht. Die Preise für die Villen in einem speziellen abgeschotteten Stadtteil mit künstlichen Seen und Flüssen reichen von 900.000 Euro bis zu zwei Millionen. Zum Vergleich: Der Durchschnittsverdienst in Vietnam liegt bei etwa 300 Euro; allerdings bei entsprechend niedrigen Preisen.

Langsame Marktöffnung

Die dünne Schicht der reichen Elite ist im Zuge der Privatisierungen entstanden oder hat im Ausland ihr Geld gemacht. Die Kommunistische Partei Vietnams wiederum hat bereits Mitte der 1980er-Jahre, also nur zehn Jahre nach dem Ende des siegreichen Krieges gegen die USA, mit einer langsamen aber sicheren Marktöffnung begonnen.

Was die Regierung in Hanoi öffentlich nicht sagt, aber Diplomaten hinter vorgehaltener Hand flüstern, ist der Versuch Vietnams, mit weltweit möglichst vielen Handelspartnern den Einfluss Chinas zu drosseln. So sagte Premier Nguyen Xuan Phuc beim Treffen mit Mahrer, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China niemandem nütze. Den Worten folgte ein leicht verschmitztes Lächeln.

Der Autor ist auf Einladung der Wirtschaftskammer in Vietnam.