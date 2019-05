Vietnamesisches Prestigeprojekt mit steirischer Hilfe

Am 14. Juni ist es so weit. Dann soll das erste Auto aus Vietnam vom Band rollen. Das teilten vietnamesische und österreichische Wirtschaftsvertreter diese Woche in Hanoi der Öffentlichkeit mit. Der Markennamen des Autos lautet Vinfast. Eine Zusammensetzung aus Vietnam und dem englischen „schnell“. Das Besondere daran: die Entwicklung der beiden ersten Typen (ein SUV und eine Limousine) wurde wesentlich von Magna in der Steiermark durchgeführt.

Magna hat sich dabei gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt. Da bei der Entwicklung virtuelle Engineering-Prozesse zum Einsatz kamen, konnte die Fahrzeugplattform in nur zwölf Monaten erstellt werden. Denn Tempo war den Partnern in Vietnam wichtig.