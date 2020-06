Mehr Tiefgang für Hamburg

Weil auch gegen dieses Projekt professionelle Umweltschützer, Grüne und Anwohner Sturm liefen, hat es sich um ein Jahrzehnt verzögert. Inzwischen aber sind die politischen Widerstände sowie 7000 Privatklagen abgewehrt. Cheflobbyist für die Elbvertiefung – sowohl in seiner früher teils skeptischen SPD als auch in der EU – ist seit seinem Amtsantritt Anfang 2011 Olaf Scholz, der pragmatische "Erste Bürgermeister" Hamburgs.

Er konnte die Bremser in Brüssel und im Nachbarland Niedersachsen vor wenigen Tagen überzeugen. Nun kann die Fahrrinne der Elbe auf gut 15 Meter vertieft werden. Aber auch das reicht nicht mehr für die größten in Bau befindlichen Containerfrachter mit 18 Metern Tiefgang. Diese Giganten werden nie nach Hamburg kommen und stattdessen Rotterdams Umsatz antreiben.

Die 160.000 direkt am Hafen hängenden Arbeitsplätze seien gleichwohl gesichert, meint die Hamburger Wirtschaft ebenso wie die Scholz-Leute. Mehr Vertiefung sei aussichtslos, auch die Grünen blockierten wieder, seit sie nicht mehr mitregieren. Dabei hat der Hafen Hamburg zu dem gemacht, was es ist und entscheidet seine Zukunft – nicht nur die der Schifffahrt, auch die vieler hoch qualifizierter Dienstleister, von Speditionen und Versicherungen bis zu Banken und dem Internationalen Seegerichtshof. Sie bringen Arbeit, Wohlstand und internationales Flair in die schöne Stadt am Wasser.

Hamburgs zweites Standbein ist die Spezialindustrie mit einem der zwei größten Werke von Airbus an der Spitze. Drittes die Medien, die mit wenigen Ausnahmen dem Sog Berlins standhalten .