Mehr Realismus, bitte, liebe Wirtschaftsforscher!

Blenden die Wirtschaftsforscher die aktuelle Nachrichtenlage eigentlich völlig aus? Täglich prasseln schlechte Nachrichten von der Virenfront herein, von stark steigenden Infektionszahlen in Europa, über Einreisebeschränkungen mit infolge Stornierungswellen im heimischen Tourismus bis hin zu Lockdowns. Geschweige von Szenarien, die die Lahmlegung durch Omikron von vielen Betrieben schon im Jänner zeichnen.

All das lässt die in- und ausländischen Wirtschaftsforscher scheinbar unbeeindruckt. Das Wachstum bleibe nicht nur konstant, sondern lege im Vergleich zum laufenden Jahr sogar zu. Kann man glauben – oder eher auch nicht. Liebe Wirtschaftsforscher, bevor Ihr dann zerknirscht eingestehen müsst, dass Eure Prognosen doch nicht das Gelbe vom Ei waren, betrachtet die Lage im Vorfeld der Präsentationen realistischer (oder rechnet wie im Vorjahr zwei Szenarien). Denn auch Politik und Wirtschaft vertraut in Euren Expertisen und erstellt anhand dessen Budgeterwartungen und Investitionen. Eine gewisse Verlässlichkeit der Datenbasis ist angesichts der staatlichen finanziellen Unterstützung erwartbar.