Forscher voller Optimismus: Konsumboom bringt Mega-Wachstum 2022

Allerdings hält der Boom nicht ewig an. 2023 pendelt sich das Wachstum wieder bei Werten rund um 2,5 Prozent ein. Felbermayr selbst dämpft den Jubel: „Das hohe Wachstum 2022 muss man als Nachholeffekt im Kontext der Krise sehen. Das ist eine Eintagsfliege, wir werden 2023 nicht weiter so kräftig wachsen.“

Arbeitsmarkt

Zu den optimistischen Annahmen der Wirtschaftsforscher gehört aber auch die Überwindung der Lieferkettenprobleme und kein weiterer übermäßiger Anstieg der Rohöl-und Energiepreise. So sollte sich auch der Arbeitsmarkt quer über alle Branchen erholen. Die Arbeitslosenrate dürfte 2022 noch knapp über, aber 2023 wieder unter sieben Prozent und damit unter das Vorkrisenniveau sinken. Ungelöst bleibt weiterhin der Arbeits- und Fachkräftemangel.

Steuerreform

Begrüßt wird auch die Steuerreform, hier insbesondere die Entlastung des Faktors Arbeit und der Einstieg in die CO 2 -Bepreisung, wie wohl das WIFO gerne einen höheren Preis als 30 Euro je Tonne CO 2 gesehen hätte.

Evaluiert und danach treffsicherer ausgestaltet werden müssten freilich die Corona-Hilfen, sind sich die Institute einig. Denn sie würden vielleicht noch einmal gebraucht, schwingt hier als Hintergedanke mit ...

Inflation

Ein Aufregerthema bleibt die aktuell schon hohe Inflation von 4,3 Prozent. Der Höhepunkt dürfte zu Jahresbeginn 2022 mit Raten von möglicherweise mehr als 4,5 Prozent kommen. Danach gehen WIFO und IHS aber von einer Abflachung der Teuerung im Laufe des kommenden Jahres aus. Das IHS rechnet mit einer Jahresinflation 2022 von 2,8 Prozent (wie heuer). Das WIFO ist da etwas pessimistischer und erwartet 3,3 Prozent. Im Jahr darauf pendelt sich die Inflation aber ohnehin wieder bei rund um zwei Prozent ein.

Risiken

Besonders hoch sind bei dieser Prognose die so genannten Abwärtsrisiken. Also im Kern, dass Omikron alle Hoffnung zunichte macht. Aufwärtsrisiken sind dieses Mal Mangelware.