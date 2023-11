Mehr Fragen als Antworten beim digitalen Euro

Das bestritt Petia Niederländer, Direktorin für den Zahlungsverkehr in der Nationalbank, vehement. Der digitale Euro sei immer nur als Ergänzung zum Bargeld konzipiert worden. Ziel sei, dass „der Bürger überall und kostenlos mit dem zahlen könne, was er gerade in der Tasche hat“. Also mit Euro-Scheinen und -Münzen aus dem Geldbörsel oder eben mit dem digitalen Euro, gespeichert in einer Wallet. Niederländer nennt als Vorteile unter anderem die Reduktion der Abhängigkeit Europas von den US-Finanzkonzernen Visa, Mastercard und Paypal. Auch sollen höchste Datenschutzstandards eingehalten werden, was heute bei Zahlungen im Internet nicht gegeben sei. Für Händler soll eine Annahmepflicht kommen.