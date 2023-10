Ökonom: "Digitaler Euro ist so unattraktiv wie alkoholfreier Wein"

Darin geht Bofinger mit den Plänen der EZB hart ins Gericht. „Der digitale Euro ist ein grundlegender Eingriff in unser Geld- und Finanzsystem.“ die Notwendigkeit des digitalen Euro werde mit makroökonomischen Argumenten begründet. Er werde als „monetärer Anker“ für die Funktionsfähigkeit des Zahlungssystems, die Finanzstabilität und das Vertrauen in die Währung benötigt. Es lasse sich, so Bofinger, aber recht einfach herleiten, dass es für die Verankerung des Finanzsystems ausreicht, wenn die Geschäftsbanken Guthaben bei der Notenbank halten. Dafür brauche es keinen digitalen Euro.

Digitaler Euro befeuert Angst vor Bargeld-Abschaffung

Bofinger sieht derzeit keine überzeugenden Anwendungsfälle für den digitalen Euro. Er sei für die Verbraucher so unattraktiv wie alkoholfreier Wein, zieht Bofinger einen Vergleich. Beim Wein schätze man den Alkohol, beim Bargeld die physische Verfügbarkeit. Zudem könne der digitale Euro die Interpretation befeuern, man wolle das Bargeld abschaffen. Die EZB sage zwar, dass sie das nicht vorhabe, aber ob man ihr das glaube, sei eine andere Frage.

Es gebe auch keine Vorteile bezüglich Sicherheit und Anonymität, es würden zusätzliche Transaktionskosten bei Überweisungen auf das entsprechende Konto anfallen und es gebe keine Verzinsung. Aktuell ist eine Obergrenze von 3.000 Euro je Konto geplant. Damit soll die Gefahr eines Bankruns reduziert werden.

Banken müssen die Kosten tragen

Apropos Banken: Diese sollen laut Plan mehrheitlich die Kosten tragen, etwa für das Eröffnen und Führen digitaler Euro-Konten. „Die Kostenbelastung wird zu höheren Kreditzinsen führen“, warnt Bofinger. Und auch die Steuerzahler würden zum Handkuss kommen. „Die EZB muss ein völlig neues Abwicklungssystem erstellen und betreiben.“ Und der Handel soll zur Annahme des digitalen Euro verpflichtet werden.

Bezüglich Zahlungsinfrastruktur will Europa unabhängig von den USA werden, was Bofinger grundsätzlich begrüßt. Aber: Es würden aufgrund der Umstände erneut wieder die großen US-Player wie Visa, Mastercard oder Paypal zum Zug kommen. „Wäre es nicht kostenintensiv, würde es ein solches System in Europa schon längst geben“, sagt WKO-Spartenobmann Willi Cernko. „Es wäre ein Treppenwitz, wenn es am Ende wieder Visa macht.“

Es geht um die Privatsphäre

Österreichs Banken stehen laut Cernko dem digitalen Euro „positiv-kritisch gegenüber“. Es gebe positive Ansätze, aber viele offene Fragen. Es gehe darum, die Privatsphäre der Bürger zu schützen, die Wahlfreiheit beim Bezahlen, um die Sicherheit des Geldes und um die Stabilität des Finanzsystems.

Für den Ökonomen wären Systeme auf Basis eines QR-Codes besser, den man bei einer Transaktion scannt und eine direkte Verbindung mit dem eigenen Bankkonto herstellt. Solche Systeme seien bereits in Deutschland (Giropay) oder der Schweiz (Twint) im Einsatz. Die European Payments Initiative (EPI) sei bestrebt, ein solches System für ganz Europa (nicht nur den Euroraum) zu etablieren).

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sieht beim digitalen Euro noch viele offene Fragen. "Grundsätzlich unterstützen wir das Ziel der Kommission, die Rolle des Euros zu stärken. Wir sind jedoch dagegen, dass Österreicherinnen und Österreicher verpflichtet werden, den digitalen Euro zu verwenden", so Brunner in einem schriftlichen Statement. "Die Risiken in Hinblick auf die Stabilität des Finanzsystems dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Auch der Schutz persönlicher Daten und der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger haben oberste Priorität." Bis diese Fragen geklärt sind, werde Österreich bei seiner skeptischen Haltung bleiben, sagte der Finanzminister weiter.