Mehr als 200 migrantische Arbeitskräfte "systematisch ausgebeutet"

Gewerkschaft und Arbeiterkammer haben einen weiteren Fall der systematischen Ausbeutung von migrantischen Arbeitskräften, Menschenhandel und organisierter Scheinselbstständigkeit aufgedeckt. Ein deutscher Staatsbürger und eine österreichische Staatsbürgerin verliehen über ihre mittlerweile insolvente Firma S.H.G. über Jahre hinweg mehr als 200 Beschäftigte aus Drittstaaten. Sie wurden auch bei bekannten Unternehmen – darunter Franchisenehmer von Burger King, IQ Autohof, diversen Tankstellenbetreiber und Securitas – eingesetzt. Der Fall erinnert an jenen bei der Hygiene Austria vor zwei Jahren.

Irakische Asylwerber

So lief die Masche: Die Arbeitskräfte - mehrheitlich Asylwerber mit irakischen Papieren - wurden bei ihren Einsätzen wie klassische Leiharbeiter behandelt, auf dem Papier waren sie jedoch Sub-Unternehmer, die einen Gewerbeschein bei der SVS lösen mussten. "Sie arbeiteten aber alles andere als selbstständig", erläuterte Johanna Schintl, juristische Beraterin bei UNDOC, der Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Das Problem: Asylwerber haben nur sehr eingeschränkten Arbeitsmarktzugang und müssten daher oft selbstständige Tätigkeiten annehmen, um überleben zu können.

Ihre oft überlangen Arbeitszeiten wurden von der S.H.G. festgelegt, an ihren Arbeitsstätten auf Tankstellen, in der Gastronomie oder als Sicherheitspersonal in Fußballstadien unterlagen sie den Weisungen der dortigen Chefs. Es handle sich also eindeutig um "Scheinselbstständigkeit mit ausbeuterischen Arbeitsbedingungen".

Bezahlt wurde ihnen ein Bruttostundenlohn von 9,50 Euro, was weit unter den jeweiligen KV-Mindestlohn liegt. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gab es keines, zudem mussten die Betroffenen rechtswidrige Pauschalen für Transport und Unterkunft bezahlen.

Strafverfahren anhängig

Gegen die S.H.G. läuft inzwischen ein Strafverfahren vor dem Landesgericht Linz. Die Staatsanwaltschaft Linz nahm Ermittlungen wegen zahlreicher Delikte auf und erhob, u.a. auch wegen Menschenhandels Anklage gegen den Geschäftsführer von S.H.G. und eine weitere Mitarbeiterin.

Pleitefonds muss einspringen

Das Unternehmen hat inzwischen Insolvenz angemeldet. Die Entgeltansprüche der Beschäftigten - in Summe 25.000 Euro - sind für einen Zeitraum von sechs Monaten vom Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) gesichert. Für knapp 50 Beschäftigte, die sich bei der AK meldeten, wurden diese bereits angemeldet. Wann sie ausbezahlt werden, ist noch unklar.