Mega-Deal in der heimischen Halbleiterbranche

Semsysco-Chef Herbert Ötzlinger zerstreut Bedenken über Jobabbau und Technologie-Transfer ins Ausland, sieht die Übernahme vielmehr als große Expansionschance. Mit Lam Research erhalte man einen sofortigen Zugang zu einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz des Konzerns.

"Wir werden den Standort Salzburg stärken, weiter investiren und auch ein neues Entwicklungslabor errichten", sagt Ötzlinger zum KURIER. Mit Hilfe von Lam werde auch der US-Chipriese Intel zu einem wichtigen Abnehmer der Produkte. Als mittelständisches Unternehmen aus Österreich könne man große Auftragsmengen allein nicht stemmen. Mit dem Investment könnte auch ein Teil der Produktion, die jetzt zum Großteil in Tschechien erfolgt, wieder nach Österreich zurückkehren. In Österreich ist Lam Research seit 2008 durch die Übernahme der SEZ (Semiconductor-Equipment Zubehör) in Villach präsent, wo rund 600 Mitarbeiter beschäftigt sind.