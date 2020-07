Mattersburg-Bank: Auch Wirtschaftsprüfer im Visier

Die Wirtschaftsprüfer von TPA Österreich, die von 2006 bis 2018 die Commerzialbank prüften, werden sich viele unangenehme Fragen gefallen lassen müssen. „TPA hätte wesentlich kritischer prüfen müssen“, moniert Anlegervertreter und Bilanzexperte Wilhelm Rasinger. Im Abschluss der Bank zeigen sich schon bei oberflächlicher Betrachtung eklatante Auffälligkeiten.

Diese scheinen seit Jahren auf. In der zuletzt hinterlegten Bilanz 2018 sind für das Geschäftsvolumen der Bank sehr hohe Forderungen an andere Kreditinstitute über exakt 315 Millionen Euro ausgewiesen. Die Prüfer hätten sich nicht mit der von der Commerzialbank vorgelegten Saldenliste zufriedengeben dürfen, sondern hätten bei jenen Banken, wo diese Gelder angeblich eingelegt waren, vor Ort nachprüfen müssen, meint nicht nur Rasinger. Schließlich gehe es nicht „um Gelder in Asien wie bei Wirecard, sondern höchstwahrscheinlich um Österreich“. TPA könnte dem Bank-Vorstand womöglich zu sehr vertraut haben. Auch der Anleger-Anwalt Ingo Kapsch hinterfragt die Rolle der Abschlussprüfer.

Hohe Erträge

Auffallend ist auch der in einer Niedrigzinsphase überdurchschnittlich hohe Nettozinsertrag von mehr als 16 Millionen Euro. Wo doch in Mattersburg Anleger mit höheren Zinsen geködert wurden. Das dürfte auch der Grund für die 31-Millionen-Einlage von Frequentis sein. Rasinger kritisiert, dass das Technologieunternehmen „bei einer kleinen Regionalbank einen Großteil seiner Liquidität geparkt hat“.