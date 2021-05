Massiver Steuerausfall durch Umstieg auf E-Autos

CO2-Einsparungen

2020 haben nach IEA-Berechnung E-Autos weltweit zur Einsparung von 50 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenz an Treibhausgasen geführt. Wie die Einsparung weitergeht hängt vor allem davon ab, wie rasch die Stromerzeugung dekarbonisiert werden kann, wie rasch also erneuerbare Quellen an die Stelle von Kohle, Öl und Gas treten. Sinkt die Kohlenstoff-Intensität der Stromproduktion bis 2030 um 20 Prozent, wie die IEA in ihrem Durchschnittsszenario annimmt, dann würden E-Autos im Vergleich zu konventionellen Verbrennungsmotoren ein Drittel der Treibhausgase einsparen.

Null Emission in weiter Ferne

In einem nachhaltigeren Szenario geht die IEA davon aus, dass die Kohlenstoff-Intensität der Stromproduktion um 55 Prozent zurückgeht - in diesem Fall würden E-Autos im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotoren sogar zwei Drittel der Treibhausgase einsparen. Von Null Emissionen ist aber bei E-Autos keine Rede. Die von der IEA erwartete Elektroauto-Flotte dürfte 2030 im Standardszenario 230 Mio. Tonnen CO2 (Äquivalent) ausstoßen. Das wären aber immerhin 120 Mio. Tonnen CO2 weniger als gleich viele Autos mit Verbrenner-Motoren.