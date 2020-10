Maske trübt Stimmung im Handel

Was das nahende Weihnachtsgeschäft betrifft, "weigere ich mich, schon im Oktober eine emotionale Katastrophe auszurufen", so Trefelik, zumal der Handel, speziell vor Weihnachten, vom Optimismus lebe. "Wir müssen positiv bleiben." Wie jedes Jahr rufen die Handelsvertreter die Verbraucher auf, Geschenke in Geschäften in der Region zu kaufen, heuer sei das noch einmal wichtiger. Was Onlineshops betrifft, hätten viele heimische Betriebe diese während der Coronazeit auf- oder ausgebaut. "Aber über die Hälfte des Online-Einkaufs fließt ins Ausland ab", sagte Trefelik. Die heimischen Händler bemühten sich heuer sehr, trotz Umsatzrückgänge ihre Geschäfte mit Weihnachtsbeleuchtung auszustatten.

Mauer Sommer

Apropos Umsatzrückgänge: Selbst im August, in dem es eine gewisse Corona-Verschnaufpause gab, ist es dem Einzelhandel nicht sehr gut gegangen. Laut aktuellen Zahlen der KMU Forschung Austria, die Trefelik zitierte, machten Schuhhändler in dem Sommermonat ein reales Umsatzminus von 15 Prozent, Uhren-/Schmuckhändler verbuchten einen Rückgang von mehr als 14 Prozent, die Bekleidungshändler setzten nominell um 9,8 und real um 7,6 Prozent weniger um und die Buchhändler real um 7 Prozent weniger. Große Ausnahme war wieder der Lebensmitteleinzelhandel mit einem realen Zuwachs von 2 Prozent, nominell waren es sogar 4,2 Prozent.