Martin Pucher steht nun unter Polizeischutz

Weitere schlechte Nachrichten gab es am Wochenende auch für den SV Mattersburg. Richard Woschitz erklärte am Sonntag seinen Rücktritt als 1. Vizepräsident des Fußballvereines. Nach dem Bilanzskandal rund um Martin Pucher, Chef der Commerzialbank Mattersburg und des Bundesligaklubs, war der renommierte Ziviltechniker einer der Hoffnungsträger auf die Weiterführung des Vereins gewesen. Seit dem Paukenschlag am Mittwoch arbeitete Woschitz engagiert mit den verbliebenen Funktionären an der Zukunft des Vereins, um zu analysieren, ob und wie der Klub weiterzuführen ist.

Der 54-jährige Burgenländer ist dem SV Mattersburg schon lange verbunden, aber erst seit Februar hat er offiziell eine Funktion im Verein. Pucher sah in dem Techniker seinen potenziellen Nachfolger an der Klubspitze. Die Ereignisse der letzten Tage hätten ihn überrascht und persönlich enttäuscht, lässt Woschitz über seinen Anwalt Johannes Zink ausrichten.

Entgegen der öffentlichen Darstellung durch Pucher sei es leider bisher zu keiner ordnungsgemäßen Übergabe innerhalb des SVM gekommen, ließ Woschitz mitteilen. Er lege schweren Herzens diese Funktion mit sofortiger Wirkung zurück.

Nun müssen die verbliebenen Funktionäre nach Akteneinsicht über die Zukunft des Klubs entscheiden. Die Bundesliga will bis Freitag wissen, wie es weitergeht.