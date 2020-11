Markus Söder für Frauenquote in DAX-Vorständen

Bayerns konservativer Ministerpräsident Markus Söder hat sich für eine verpflichtende Frauenquote in den Vorständen von DAX-Unternehmen ausgesprochen. Das Argument, man könne „nicht vorschreiben, ob in einem DAX-Vorstand eine Frau ist“, überzeuge ihn nicht. Es gebe „genauso viele Frauen wie Männer, die diese Jobs locker machen können“, so Söder. Es gehe dabei auch um ein Signal an junge Frauen.

Söders Vorstoß kommt insofern überraschend, als die Union erst heuer einem entsprechenden Gesetzesentwurf des Koalitionspartners die Zustimmung verweigert hat.