Frauen an der Konzernspitze sind Mangelware

Gerda Holzinger-Burgstaller folgt per 1. Jänner 2021 Peter Bosek in seiner Funktion als Chef der Erste Bank Österreich nach. Im eigenen Institut ist die 41-Jährige nach Elisabeth Bleyleben-Koren, die 2010 in Pension ging, die erst zweite Frau an der Spitze.

Damit reiht sich Holzinger-Burgstaller in keine sehr lange Reihe von Frauen in Vorständen von Banken - oder überhaupt börsenotierten Unternehmen - ein. Frauen sind nämlich allgemein - wenig überraschend - Mangelware in der Vorstandsebene von österreichischen Börsekonzernen. Laut dem „EY Mixed Leadership Barometer Österreich“ des Beratungsunternehmens EY sind von 191 Vorständen in börsenotierten Unternehmen nur 14 Frauen (Stand August 2020).

Das ist ein Anteil von 7,3 Prozent, der im Vergleich zum Jahresbeginn sogar rückläufig ist. Per Anfang 2020 waren nämlich noch 7,7 Prozent der Vorstände Frauen - bei einer gleichbleibenden Zahl von Frauen in den Chefetagen wurden in diesem Zeitraum neun zusätzliche Männer aufgenommen. Das bedeutet: Nur jedes 14. Vorstandsmitglied ist in Österreich eine Frau.