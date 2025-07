Marktführer mit 80 BH-Größen: Das ist der neue Palmers Eigentümer

In der heimischen Textilbranche hatte man die dänische Kette Change of Scandinavia als mögliche Käuferin der maroden österreichischen Palmers Textil nicht wirklich auf dem Radar. Dabei betreibt Change in Österreich sieben Filialen in verschiedenen Einkaufszentren wie der SCS oder der Plus City und ist mit insgesamt 300 Shops in neun Ländern vertreten. In Skandinavien ist Change sogar Marktführer. Der Firmensitz ist in Farum, einer Kleinstadt 20 Kilometer nordwestlich von Kopenhagen.

Gründer Claus Walther Jensen und seine Ehefrau Gitte Breil begannen vor 34 Jahren als Großhändler mit der Firma Asia Import, der heutigen Dachgesellschaft, Pyjamas und Nachthemden aus China nach Dänemark einzuführen.