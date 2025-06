Bittere Pleite des legendären Wiener Grand Hotels

"Seit 1870 ist das Grand Hotel Wien für seine exquisite Gastfreundschaft und seinen raffinierten Luxus bekannt. Das Grand Hotel Wien ist seit langem ein Treffpunkt für die Wiener High Society und anspruchsvolle internationale Gäste und bietet eine hervorragende Auswahl an luxuriösen Zimmern und Suiten, unvergleichliche Gourmetküche und einen weltweit führenden Kundenservice. Als eines der besten Luxushotels in Wien garantiert das Grand Hotel Wien stets ein unvergessliches Erlebnis", heißt es auf der Hotel-Homepage.

Über das Vermögen der Grand Hotel GmbH wurde heute aufgrund eines Gläubigerantrages ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. Die Gesellschaft betreibt das Grand Hotel in Wien am Kärntner Ring 9.