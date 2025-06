Bittere Pleite eines umtriebigen Gastronomen

„Der Schuldner hat Ende 2020 von seinem Vater den Betrieb „Tom´s Bierklinik“ übernommen. Im Jahr 2021 wurde die ehemalige Bar „Tom´s Bierklinik“ renoviert und wurde daran angrenzend ein Geschäftslokal angepachtet. Der Schuldner beabsichtigte einerseits den seit Jahrzenten gut situierten Barbetrieb „Tom´s Bierklinik“, welchen er in „Fournier“ unbenannte, fortzuführen und anderseits, direkt anschließend, ein Burgerlokal, namens „Walter“ mit hoher Qualität als Restaurant zu führen“, so Creditreform. „Auch nahm er 4 Ferienwohnungen in Bestand, in welche ebenfalls investiert wurde, um weitere Einnahmen zu erzielen. Weiters betreibt Dominik Ferstl über die Sommermonate seit 5 Jahren das Bistro im Schwimmbad in Gröbming. Im Jahr 2024 hat der Schuldner seinen Geschäftsbetrieb erweitert und hat eine Pizzeria namens „ Il Gazebo“ nunmehr ebenfalls „Walters“ in 8967 Haus im Ennstal als Geschäftslokal angepachtet.“

Der Gastronom Dominik Ferstl mit Sitz in der Hauptstraße 48 in 8962 Gröbming hat am Freitag einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben eingebracht. Das bestätigt Karl Quendler von Creditreform dem KURIER.

Der Hintergrund Der Schuldner betreibt vier Betriebsstätten: das Nachtlokal „Fournier“, das Restaurant „Walter“, das Bistro im Schwimmbad in Gröbming sowie die Pizzeria „Il Gazebo bzw. Walters“ in Haus im Ennstal. „Die Insolvenzursachen liegen im allgemeinen Gästerückgang, den erheblichen Preissteigerungen der letzten Jahre sowie hohen Investitionskosten bei den Gastgewerbebetrieben“, so Creditreform.

Schulden und Vermögen Die Aktiva werden mit 602.000 Euro beziffert, die Passiva mit 830.000 Euro.