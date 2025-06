„1988 kauften Peter Pfaffeneder Sen. und Ilse Pfaffeneder den Elektro Betrieb Weiser und gründete die Elektrotechnik Peter Pfaffeneder GmbH. Die Leidenschaft zum Bauen liegt bei uns in der Familie. Seit 2017 führt nun Peter Pfaffeneder jun. das Unternehmen in die nächste Generation“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Seit der Gründung des Unternehmens haben wir uns stetig weiterentwickelt, modernisiert und vergrößert. Mittlerweile beschäftigen wir über 40 Mitarbeiter und bilden stetig interessierte Lehrlinge & Nachwuchsfachkräfte aus. Mit unseren hervorragenden ausgebildeten Mitarbeitern und mit moderner Ausrüstung sind wir in der Lage, Aufträge in nahezu jeder Größenordnung und stets nach höchsten Standards auszuführen.“

Die Rede ist von der Peter Pfaffeneder GmbH mit Sitz in Neuhofen an der Ybbs. Sie hat laut AKV am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Aktuell sind nur noch 20 Mitarbeiter beschäftigt. Die Löhne für Mai und Juni (Urlaubsgelder) sind ausständig. Das Elektroinstallationsunternehmen ist im Bereich Industrie, Gewerbebauten und im privaten Wohnbau tätig.