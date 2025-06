Bei Hallmanns Bauträger Süba kam es zu einem merkwürdigen Verkauf

Erhöhung des Ausfalls?

Die Süba AG ist eine reine Holdinggesellschaft. Sie ist aber an Gesellschaften beteiligt, in deren Eigentum Liegenschaften stehen. Die Mutterfirma Hallmann Holding International hat eine Fortführungskaution in Höhe von 285.000 Euro zugesagt und 150.000 Euro überwiesen. Außerdem sollen Banken Management Fees in Höhe von 190.000 in Aussicht stellen.

„Sollte es entgegen der aktuellen Einschätzung zu keinen Zahlungen seitens der Hallmann Holding International oder den Banken kommen, würde eine weitere Fortführung zu einer Erhöhung des Ausfalls für die Gläubiger führen“, heißt es im zweiten Bericht des Sanierungsverwalters. „Sofern hierzu keine ausreichende Sicherheit hergestellt werden kann, beabsichtigt der Insolvenzverwalter einen Schließungsantrag zu stellen.“

Die Süba AG wurde durch die Weiterverrechnung von Aufwendungen, Gewinnausschüttungen und Veräußerungserlösen finanziert.

„Die Erlöse aus den Konzernverrechnungen deckten dabei in den vergangenen Jahren jedoch nie vollständig die laufenden Personal- und Sachaufwendungen ab“, heißt es im Bericht weiter.