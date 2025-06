Millionenpleite eines ambitionierten Immobilienentwicklers

„MID ist ein von Dr. Walter Mosser gegründetes und seit über 30 Jahren bestehendes Immobilien- und Investmentunternehmen, das in der Vergangenheit eine Vielzahl von gewerblichen Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich auf eigene Rechnung entwickelt, vermietet, errichtet und/oder gehandelt hat. Dr. Mosser, ursprünglich Rechtsanwalt, hat im Jahr 1991 in Klagenfurt den ersten Mediamarkt errichtet, vermietet und verkauft. Wenig später hat er die Anwaltei aufgegeben und sich mit ganzer Kraft der Entwicklung von Immobilien verschrieben", heißt es auf der Firmen-Homepage. Bei der MID Holding GmbH verblieben die beiden italienischen Projekte in Triest und Udine. Die kroatischen und slowakischen Beteiligungen sollen derzeit abgewickelt werden.



Und weiters heißt es: „Nach dem Verkauf des Projektes in Triest im Jahr 2024 verbleibt in der MID noch das gemischte gewerbliche Zentrum in Tavagnacco/Udine mit einem bereits eröffneten Einkaufszentrum. Die Erweiterung des Einkaufszentrums ist in Bau.“ Die Vermietung an private Betreiber einer Klinik und an ein prominenten Unterhaltungszentrum soll in Umsetzung sein.