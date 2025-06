Haselsteiner und Zöchling verkaufen Erne Group

Erne bleibt eigenständig

„Diese Entscheidung ist ein starkes Zeichen für das Vertrauen in unser Unternehmen: Die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der letzten fünf Jahre, unsere Innovationskraft, die Stärke der Marke Erne sowie unsere solide Marktposition waren ausschlaggebend für Jiuli, diesen Schritt zu setzen“, heißt es in einer Mitteilung an die Belegschaft. „Erne bleibt ein eigenständig geführtes Unternehmen. Jiuli plant, gezielt in alle drei Werke der Erne Group zu investieren und unsere Marktposition weiter auszubauen. Die laufenden Investitionen an den Standorten Schlins, Mürzzuschlag und Jubail werden wie geplant und mit voller Konsequenz weitergeführt.“