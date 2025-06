Millionenpleite eines bekannten Musikinstrumente-Händlers

„Der Sommer ist da – und mit ihm unsere heißeste Aktion des Jahres! Nur im Juni bekommst du auf eine riesige Auswahl an Musikinstrumenten und Zubehör bis zu 40% Rabatt!“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Die Rede ist von der Klangfarbe Musikinstrumente und tontechnische Geräte Handelsgesellschaft m.b.H. mit Sitz im Wiener Gasometer. Sie hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 48 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

„Bei der Antragstellerin handelt es sich um ein etabliertes Musikfachgeschäft, welches seit 35 Jahren auf dem Markt ist. Es soll sich dabei um das größte Unternehmen dieser Art in ganz Österreich handeln. Die Musikinstrumente samt zugehörigem technischen Equipment werden dabei auf einer Gesamtgeschäftsfläche von rund 3.500 Quadratmetern im Gasometer vertrieben“, so der AKV. „Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird unter anderem im Zusammenhang mit Umsatzrückgängen und den daraus resultierenden Problemen gehen.“