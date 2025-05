Bittere Pleite eines bekannten Hotel-Restaurants

"Nehmen Sie sich etwas Zeit und Raum für einen ganzheitlichen Genuss. Bei uns im Haus am See stehen sowohl Entspannung als auch Erlebnis an erster Stelle. Genießen Sie die Ruhe inmitten von See und Berg oder sein Sie aktiv bei unzähligen sportlichen Abenteuern", heißt es auf der Firmen-Homepage.

"Machen Sie es sich in einem der urig charmanten Apartments oder Doppelzimmer mit Seeblick bequem. Im hauseigenen Restaurant genießen Sie mittags wie auch abends mit viel Liebe zubereitete Wirtshauskost. Erleben Sie die Schönheit der Region – entweder aktiv beim Radfahren oder Wandern oder entspannt, beim Sonne tanken am Stubenbergsee."