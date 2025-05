Millionenpleite eines bekannten Elektrotechnik-Unternehmens

„Unsere bestens geschulten, langjährigen Mitarbeiter bringen umfassende Erfahrung in der gesamten Elektrotechnik mit und sind stets darum bemüht, Ihren Ansprüchen und Vorstellungen gerecht zu werden. Unser primäres Ziel ist es, Ihnen als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner überzeugende und aufeinander abgestimmte Gesamtlösungen aus einer Hand zu bieten: von der Beratung und Planung über die Ausführung bis hin zur nachhaltigen Wartung und Betreuung, realisieren wir mit unseren 30 eigenen Mitarbeitern Projekte in jeder Größenordnung“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „ Mit kompletten und maßgeschneiderten Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik machen wir Gebäude intelligenter, effizienter und sicherer – und im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch. Die Schonung und der optimale Einsatz unserer Ressourcen ist uns immer schon ein besonderes Anliegen.“

Die Rede ist von der E-MTECH Solutions GmbH mit Sitz in Wien. Über ihr Vermögen wurde laut AKV am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Es handelt sich um ein Elektrotechnik-Unternehmen im 15. Bezirk in Wien, bei welchem derzeit 41 Arbeitnehmer beschäftigt sind. „Die Schuldnerin beschäftigt sich sowohl mit Starkstrom- als auch Schwachstromtechnik. Die ausgeführten Aufträge oder Projekte sind zumeist Großprojekte oder auf Großbaustellen“, so der AKV.

„Über das Vermögen der nunmehrigen Schuldnerin wurde bereits im November 2023 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Im Zuge dieses Verfahrens wurde von der Mehrheit der Gläubiger ein Sanierungsplan mit einer Quote von 100 Prozent angenommen“, heißt es weiters. „Gemäß eigenen Angaben konnten von der Schuldnerin jedoch lediglich 20 Prozent aufgebracht werden, sodass die damaligen Verbindlichkeiten mit 80 Prozent wiederaufleben.