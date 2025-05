Pleite einer Julius-Meinl-Gesellschaft

Über das Vermögen der Julius Meinl Versicherungsservice & Leasing Vermögens- und Finanzierungsberatung Gesellschaft m.b.H., wurde heute ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. Der Konkurs wurde von einem Gläubiger beantragt.

Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und ist an der Julius Meinl Versicherungsservice & Leasing Gesellschaft m.b.H. (Anteil: 33,3334 %) beteiligt.

Geschäftsführer sind peter Weinzierl und Günter Weiß. Gesellschafterin der Julius Meinl Versicherungsservice & Leasing Vermögens- und Finanzierungsberatung Gesellschaft m.b.H. ist die Schaffer GmbH.

Laut Firmencompass ist der Geschäftszwecks der Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen.

Peter Weinzierl sitzt seit Anfang Mai in den USA in U-Haft. Ihm wird Geldwäsche in Zusammenhang mit den Bestechungsskandal rund um die brasilianische Baufrime Odebrecht vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe. Dem ehemaligen Meinl-Bank-Chef drohen bis zu 60 Jahre Haft.