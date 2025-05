Millionenpleite eines bekannten Startups für Krebstherapie

„Bei der Schuldnerin handelt es sich um ein Tech-Startup, deren Ziel die Entwicklung einer Maschinenplattform zur Herstellung von personalisierten Zelltherapien, die in der Krebsbehandlung eingesetzt werden können, war“, heißt es weiters. Sarcura-Gründerin Daniela Buchmayr wurde 2023 mit dem Preis Female Entrepreneur des Jahres ausgezeichnet. Der Preis wurde vom Wirtschafts- und Bildungsministerium in Kooperation mit der Industriellenvereinigung (IV) vergeben.

Die Rede ist von der Sarcura GmbH mit Sitz in 3400 Klosterneuburg. Sie hat laut KSV1870 und Creditreform beim Landesgericht Korneuburg ein Konkursverfahrens beantragt. 19 Mitarbeiter sind betroffen.

Die Verbindlichkeiten werden mit 2,4 Millionen Euro beziffert.

Demnach hatte die Entwicklung eines Prototyps zunächst hohe Entwicklungskosten samt damit einhergehender Verluste zur Folge. „Der operative Betrieb konnte insbesondere durch den Zuschuss von Investorenseite als auch erlangte Förderungen in den letzten Jahren aufrechterhalten werden“, so der KSV1870. „Es ist laut eigenen Angaben letztlich ein Verkauf von Unternehmensteilen (Assets) an Dritte gescheitert, im Zuge dessen neues Kapital hätte zugeführt werden sollen. Die Schuldnerin musste daher mit dem gegenständlichen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens reagieren.“