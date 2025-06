Bittere Pleite eines Herstellers von Bio-Strohhalmen

„Die Antragstellerin beschäftigt sich mit der Erzeugung von Trinkhalmen aus Stroh. Das zur Verarbeitung herangezogene Stroh wird zur weiteren Verarbeitung an integrative Werkstätten, Justizanstalten etc. weitergeleitet und werden dort die Strohhalme per Hand aus den Getreidehalmen geschnitten. Es handelt sich bei der Produktion von Trinkhalmen aus Stroh um eine annähernd hundertprozentige Handarbeit“, heißt es im Insolvenzantrag. „Die geschnittenen Strohhalme werden in weiterer Folge vom schuldnerischen Unternehmen noch aussortiert, gereinigt, ausgekocht und für den Verkauf verpackt.“

Die Rede ist von der Bio Strohhalme Österreich GmbH mit Sitz in Atzbach, Oberösterreich. Sie hat laut Creditreform einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Wels eingebracht.