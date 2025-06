Millionenpleite eines ambitionierten Kranlogistikers

„Auf der Suche nach dem perfekten Hebekonzept für Ihre Baustelle sind Sie bei uns goldrichtig. Mittels unserer technischen Möglichkeiten wird für Sie und Ihre Baustelle ein perfektes maßgeschneidertes Krankonzept erarbeitet“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „In einem der größten und modernsten Mietparks finden Sie genau den richtigen Krantyp. Ob Obendreher, Untendreher oder Autokran, bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Zur Miete bieten wir Ihnen zusätzlich individuelle Projektbetreuung und viele weitere Dienstleistungen an.“

Die Rede ist von der XL-Kranlogistik GmbH mit Sitz in Münchendorf, NÖ, und Zweigstelle in Ottensheim, OÖ. Über ihr Vermögen wurde laut AKV und Creditreform am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Nue Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.