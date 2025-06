Millionenpleite einer bekannten Baufirma in NÖ

Die Rede ist von der Tutic Bau GmbH mit Sitz in Wiener Neudorf. Über ihr Vermögen wurde bereits vor einigen Tagen ein Konkursverfahren am Landesgericht Wiener Neustadt eröffnet. 169 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Schuldnerin ist nicht nur im Baugewerbe, sondern auch als Arbeitskräfteüberlasserin tätig.

„Als Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz werden wirtschaftliche Schwierigkeiten infolge der COVID-19-Pandemie und deren Folgen genannt. Insbesondere wird der signifikante Preisverfall in der Baubranche und die Eröffnung von Konkursverfahren von drei Auftraggebern, wodurch hohe Forderungsausfälle entstanden, als weitere Gründe angeführt“, zitiert der AKV aus dem Konkursantrag.

Die Verbindlichkeiten werden mit rund einer Million Euro beziffert. In der zuletzt beim Firmenbuchgericht für das Geschäftsjahr 2022 eingereichten Bilanz betrug der Bilanzverlust 210.500 Euro, die Verbindlichkeiten wurden mit 2,219 Millionen Euro beziffert.

Das Verfahren

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens werde das vorhandene Vermögen inventarisiert und geschätzt. Nach Schätzung des Anlage- und Umlaufvermögens kann erst dessen Wert bekannt gegeben werden. „Ein allfälliges Masseguthaben ist am Ende des Verfahrens als Verteilungsquote an die Gläubigerschaft auszuschütten“, so der AKV. „Ob im gegenständlichen Verfahren mit einer Quotenausschüttung zu rechnen ist, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden.“