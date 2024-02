Mark Mateschitz: Der Herr der Schlösser

Mark Mateschitz hat nicht nur den 49-Prozent-Anteil an Red Bull von seinem Vater geerbt, sondern auch ein ansehnliches Portfolio von etwa 30 Schlössern, Hotels & Restaurants sowie Villen und Höfen. Sein Vater Dietrich hat diese Immobilien zusammengekauft, viel Geld hineingesteckt und sie von regionalen Handwerkern stilgerecht renovieren lassen. Denn der Vater hatte große Freude an „schönen, einzigartigen Plätzen“, insbesondere an „beflügelten Orten“. Ein Teil dieser Immobilien ist in der Tauroa GmbH gebündelt. Großgeschrieben wird in allen Gästehäusern die Kulinarik, die durchwegs Haubenniveau aufweist.

Mateschitz gehören das schmucke Gasthaus Krenn im Pürgg am Fuße des Grimming (Steiermark), das Seehotel Grundlsee sowie die Villa Anna in und am Grundlsee, die Jausenstation Seewiese in Altaussee mit Blick auf den Loser, das Winterstellgut in Annaberg im Lammertal (Bezirk Hallein) sowie das Landhaus zu Appesbach am Wolfgangsee. Dieses englische Herrenhaus befindet sich mitten in einer Parkanlage und verfügt über 22 Zimmer und Suiten. Zum Tauroa-Portfolio zählt auch die Schifffahrt Grundlsee.