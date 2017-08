Auf einer Schifffahrt nach Europa beobachtet James Ritty aus Dayton, Ohio, eine Maschine, die die Umdrehungen der Schiffsschrauben zählt. Der Amerikaner ist Barbesitzer und sieht sich schon länger mit einem teuren Problem konfrontiert. Immer wieder stecken sich seine Mitarbeiter Einnahmen in ihre eigenen Taschen. Ritty fehlt die Kontrolle.

Von seiner Auslandsreise zurückgekehrt, setzt er sich gemeinsam mit seinem Bruder, einem Mechaniker, daran, die Technik vom Schiff in die Bar zu bringen und entwickelt so die erste Registrierkasse. Die Angestellten können, angelehnt an die Schiffstechnik, einzelne Geldbeträge verbuchen. 1883 meldet das Brüderpaar das Patent an. Ihre Erfindung taufen sie „Ritty‘s Incorruptible Cashier“ (zu deutsch: „Rittys unbestechlicher Kassier“).

Verkauf

Doch weil das Geschäft anfänglich nicht floriert und ihn auch der Barbetrieb sehr einnimmt, beschließt Ritty, seine Anteile an Geschäftsleute aus Ohio zu verkaufen. Diese entwickeln das Produkt weiter und ergänzen auch die bis dato fehlende Geldlade. 1884 übernimmt der nunmehrige Allein-Eigentümer John H. Patterson, es folgt die Umbenennung zur National Cash Register Company (kurz: NCR).

Weltweiter IT-Experte

Bald wird die NCR Marktführer in den USA. Heute gilt die National Cash Register Company als weltweit führendes Technologieunternehmen. Neben Kassensystemen für die Gastronomie hat das Unternehmen unter anderem auch Geldautomaten, Einzelhandelssysteme und andere IT-Dienstleistungen in seinem Portfolio. 2015 beschäftigt es etwa 32.600 Mitarbeiter weltweit.

James Ritty profitierte finanziell nie vom Erfolg seiner Erfindung, der Ärger darüber blieb beim Barmann aus Ohio aber anscheinend aus. Denn er habe, so erzählt man sich in Dayton, den erfolgreichen Käufer seines Patents und dessen Produktionsstätte immer wieder gerne besucht.