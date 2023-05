Managementfehler sind die häufigste Pleiteursache

„Klassische Managementaufgaben, die zur Basisarbeit eines gut funktionierenden Unternehmens zählen, sind weiterhin der Hauptgrund, warum Betriebe in Österreich in die Insolvenz schlittern. Obwohl es in den vergangenen Jahren eine mehrjährige Corona-Krise und aktuell stark steigende Preise zu verkraften gibt“, erklärt Karl-Heinz Götze, Leiter der Insolvenzabteilung des KSV1870.

Im Jahr 2022 waren „operative Ursachen“, sprich Managementfehler, mit 29 Prozent der häufigste Grund, warum es Unternehmen in Österreich aus wirtschaftlicher Sicht nicht geschafft haben und Insolvenz anmelden mussten. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind das um 1,5 Prozentpunkte weniger. In Wien machen „Operative Ursachen“ sogar 36 Prozent aller Firmenpleiten aus – das ist der Höchstwert in Österreich, so der KSV1870.

Zu den häufigsten Ursachen zählen Planungsschwächen und fehlerhaftes Controlling (8,2 Prozent), eine schlechte Kostenstruktur aufgrund Mängel innerhalb der Organisation (8,1 Prozent) sowie Absatzschwächen (6,8 Prozent) in den Bereichen Werbung und Vertrieb.