IHS-Chef: "Man müsste sich wohl auch einen dritten Lockdown leisten"

Für wie treffsicher und verteilungsgerecht halten Sie die Corona-Hilfen?

Sie sind in dem Sinn sehr treffsicher, dass wir nur wenige Effekte einer sehr tiefen wirtschaftlichen Krise gesehen haben. Am Arbeitsmarkt sehen wir ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit, aber bei weitem geringer, als es der Fall wäre, wenn es keine Kurzarbeitsmodelle gäbe. Im Unternehmensbereich sehen wir, dass es dieses Jahr bis zu 30 Prozent weniger Insolvenzen gab als 2019. Aber werden die richtigen gefördert? Wie schaut die Verteilungswirkung aus? Da wissen wir noch ein bisschen zu wenig. Ich glaube, dass es ein sehr ausgewogenes Paket war, aber dass man in vielen Bereichen im Einzelfall auch andere Entscheidungen hätte treffen können.

Kuriose Beispiele gibt es beim Umsatz-Ersatz. Das Wettlokal bekommt im aktuellen Modell 80 Prozent ersetzt, die Blumenhandlung maximal 60 Prozent. Ist das fair?

Naturgemäß wird es bei Wirtschaftshilfen in so großem Umfang immer zur Unfairness kommen. Siehe Kurzarbeitsgeld: Es gibt Leute in Kurzarbeit, die fast die gleiche Entschädigung bekommen wie Leute, die zu 100 Prozent arbeiten müssen. Diese Unfairness ist inhärent. Die Frage ist: Hätte man sachgerechte Lösungen finden können, die weniger Unfairness generieren? Beim Umsatz-Ersatz war wichtig, dass die Auszahlung schnell umgesetzt werden kann. Wenn man sich für so ein Modell entscheidet, muss man diese Unschärfen in Kauf nehmen.