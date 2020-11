Kocher: Lockdown könnte pro Woche 1 bis 1,5 Milliarden Euro kosten

Produktivität in Österreich sinkt

Die Schulschließungen seien ebenfalls mit langfristigen ökonomischen Folgen verbunden, sagt der IHS-Chef. Die Kosten seien sowohl für die Schüler als auch für die Eltern hoch. Für die Eltern sei dies der Fall, da diese durch den Lockdown möglicherweise Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung bekommen und damit die Produktivität in Österreich sinke.

Die Schüler könnten dagegen ihren Bildungs-Rückstand eventuell nicht mehr zur Gänze aufholen, was wiederum ihre Abschluss- und Berufschancen negativ beeinträchtige, so Kocher. In Folge müssten sie zum Teil auch mit einem geringen Einkommen rechnen. "Es gab offensichtlich keine andere Möglichkeit. Wahrscheinlich ist der Nutzen aus Infektionssicht so hoch, dass er die Kosten überwiegt," sagte Kocher.