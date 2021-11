MAN bekommt Scania-Manager als neuen Chef

Der Scania-Manager Alexander Vlaskamp wird neuer Chef beim deutschen Lastwagenbauer MAN. "Er folgt auf Andreas Tostmann, der das Unternehmen verlässt", teilte MAN, das sein Werk in Steyr in Oberösterreich kürzlich verkaufte, am Freitag mit.

Erst vor zwei Monaten war Scania-Chef Christian Levin vom VW-Konzern in Personalunion zum Vorstandschef der VW-Lastwagenholding Traton berufen worden. Der bisherige Scania-Vertriebschef Vlaskamp werde die nachhaltige Profitabilität von MAN sicherstellen, sagte Levin. Scania ist hochprofitabel, MAN schwächelt seit langem.

Neuer MAN-Personalchef und Arbeitsdirektor soll ab Jänner Arne Puls werden. "Er folgt auf Bernd Osterloh, der das Ressort vorübergehend geleitet hatte", teilte MAN mit.