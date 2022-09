Mahrer: Russland-Sanktionen "nur mit einer Gehirnhälfte gedacht"

Lohnverhandlungen

Die Lohnverhandlungen der Branchen wollte Mahrer im Detail nicht kommentieren - "ich vertraue darauf, dass die Branchenpartner sich nicht überfordern, und ich gehe davon aus, dass am Ende des Tages - diesmal vielleicht schwieriger als sonst, aber trotzdem - Lösungen gefunden werden, die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut sind, und die den Betrieben auch Luft lassen, auch in Zukunft weiter operieren zu können." Ob es in diesem Herbst auch zu Streiks kommen könnte? "Ich hoffe das nicht", so Mahrer.

Kritik an Mahrers Aussagen übte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer, der von einem "reinen Ablenkungsmanöver vom eigenen Versagen" sprach. "Dieses Abschieben der Verantwortung auf die EU ist lediglich ein Zeichen von politischer Schwäche sowie mangelndem Umsetzungsvermögen, denn auch die schwarz-grüne Regierung, aber auch seine Wirtschaftskammer haben in dieser Frage in der Pendeluhr geschlafen", so Angerer in einer Aussendung.