Magier und Rapperin sollen hinter bisher größtem Bitcoin-Raub stehen

Er nennt sich meist nur „Dutch“ und gab sich seit Jahren als aufstrebender Stern der New Yorker Start-up-Szene aus. Sie wechselte gefühlt jährlich Pseudonyme, als bekanntestes ist aber ihr Rapper-Alter-Ego „Razzlekhan“ hängen geblieben. Gemeinsam sollen Ilya Lichtenstein und Heather Morgan hinter dem bisher größten Bitcoin-Raub der Geschichte stehen.

Nach jahrelangen Ermittlungen konnten die US-Behörden bei dem Ehepaar, das am Dienstag in New York verhaftet wurde, Kryptowährungen und andere digitale Anlageformen im Wert von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar sicherstellen.