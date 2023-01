Luxusgüter-Hersteller setzen wieder auf China

Nun jedoch zeigt sich Burberry optimistisch, dass die Verbraucher in China wieder mehr Geld ausgeben würden. Auch Richemont rechnete vor den Feiertagen mit einem Aufschwung in China, was die Erwartungen für die kommenden Monate weiter beflügelte.

Den Schweizer Uhrenriesen Swatch bestärken solide Jänner-Absatzzahlen auf dem chinesischen Festland in der Erwartung, dass 2023 zu einem Rekordjahr werden könnte. Der Konsum habe sich nicht nur in China, sondern auch in umliegenden Märkten wie Hongkong und Macau schnell von den Coronasperren erholt. Zusätzlich dürfte die Aufhebung der Reisebeschränkungen in China die Verkäufe in den Tourismusdestinationen beleben. Expertin Reyl von Pictet Asset Management rechnet damit, dass Ende des zweiten Quartals oder in der zweiten Jahreshälfte auch chinesische Kunden in nennenswertem Umfang nach Europa zurückkehren könnten.