Mode und Lederwaren bringen LVMH überraschend dickes Umsatzplus

Trotz Konjunkturflaute laufen die Geschäfte des Luxusgüterkonzerns LVMH bestens. Die Einkaufslust von US-Touristen in Europa bescherte den Franzosen im Sommer überraschend starke Geschäfte. Auch wenn die Verbraucherstimmung sich derzeit eintrübt, sind die Aussichten gut: Das Management um Firmenlenker Bernard Arnault zeigte sich zur Vorlage der Zahlen optimistisch, das starke Wachstum fortsetzen zu können. An der Börse wurden die Aussagen mit Kursaufschlägen quittiert.

Währungsvorteil

US-Amerikaner profitieren derzeit von der Stärke des Dollar im Verhältnis zum Euro. Dies macht Einkäufe in der Eurozone für sie billiger. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse sprang der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf fast 19,8 Mrd. Euro nach oben, wie das Unternehmen mit Marken wie Louis Vuitton, Hublot und Givenchy am Dienstagabend in Paris mitteilte. -