Steueroase Luxemburg lockte auch Disney an

US-Konzerne zahlten für Milliardengewinne nur geringfügige Einkommenssteuern. Diese Idee hätte auch von Dagobert Duck, dem Multi-Milliardär aus dem Comicreich von Walt Disney, stammen können: Man gründet mithilfe eines Beratungsunternehmens einen Ableger im Steuerparadies Luxemburg und erspart sich so eine Menge Geld an Abgaben. Genau diesen Weg haben die Manager des US-Konzerns Disney vor einigen Jahren eingeschlagen. Wie das Journalistennetzwerk ICIJ berichtet, musste in fünf Jahren das Unternehmen bei einem Gewinn von mehr als einer Mrd. Euro nur 2,8 Mio. Euro Einkommenssteuer zahlen.

Vor Kurzem deckte ICIJ auf, dass rund 340 Großkonzerne in individuellen Absprachen mit der Verwaltung des Großherzogtums ihre Steuerlast in Luxemburg auf ein Prozent gedrückt haben. Nun wurden weitere Details bekannt. Zu den Konzernen zählen demnach neben Disney auch die Microsoft-Tochter Skype, der kanadische Flugzeug- und Zugbauer Bombardier und Telecom Italia. Unterstützt wurden sie von den großen Beratungsgesellschaften KPMG, Deloitte, EY und PWC.