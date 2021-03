Lugner City in ersten Wochen nach Lockdown mit großem Plus

Das Wiener Einkaufszentrum Lugner City hat in den ersten Wochen nach dem Lockdown deutlich mehr umgesetzt als in den Vergleichswochen des Vorjahres. In der ersten Woche ab 8. Februar lag man überhaupt um 400.000 Euro im Plus, wie Eigentümer Richard Lugner der APA am Montag berichtete. Dies, obwohl die rund 34 Gastronomiebetriebe sowie das Kino in der "LuCi" noch zu sind. Lugner spricht sich klar für die Öffnung der Gastro aus.

"Ich glaube, die Jugend und auch andere Personen wollen einfach mit Menschen, die sie kennen, in Kontakt sein. Wenn das im Gasthaus nicht möglich ist, findet es zu Hause statt - ohne Maske und ohne Abstand", sagte Lugner. In Lokalen könnte es nach Ansicht von Lugner zu "geordneten Treffen" kommen, man solle ein Zusammenkommen nicht auf zwei Familien beschränken. "Warum soll das verboten sein, wenn sich fünf Frauen oder fünf Männer treffen?" Die Öffnung von Fitnesszentren und Kinos müsse man wieder anders sehen.