Lohnrunde: Wer wie viel mehr Gehalt bekommt

In der Fr√ľhjahreslohnrunde hat es zuletzt ein Lohn- und Gehaltsplus von 3,5 bis 5 Prozent brutto gegeben. Die gro√üen Brocken waren die Kollektivvertr√§ge (KV) der Fachverb√§nde der Elektro- und Elektronikindustrie mit einem Plus von 4,8 bis 5,0 Prozent, der chemischen Industrie mit 4,75 bis 4,95 Prozent sowie der Papierindustrie mit 4,75 bis 4,9 Prozent.

Zu den kleineren Verb√§nden: Die Besch√§ftigten der landwirtschaftlichen Gutsbetriebe und b√§uerliche Betriebe in K√§rnten erhalten um 4,0 Prozent mehr auf ihr Lohnkonto. Die Konditoreien im Burgenland und Vorarlberg zahlen k√ľnftig im Schnitt um 3,9 Prozent mehr, in K√§rnten gibt es allerdings um 4,4 Prozent mehr. Im bundesweiten Fisch- und Feinkostgewerbe wird in den n√§chsten zw√∂lf Monaten um 4,50 Prozent zus√§tzlich bezahlt. Beim Versicherungsinnendienst liegt das Plus bei 3,51 Prozent.