ÖGB-Chef zu Lohn-Preis-Spirale: "Das geht mir auf den Hammer"

"Ohne die Kurzarbeit kosten die geforderten neun Maßnahmen 2,5 Milliarden Euro", sagt Wolfgang Katzian. Bei der Kurzarbeit komme es auf die "Ausgestaltung an". Sie müsse jedenfalls Teil des Maßnahmenpakets sein.

Dass bei den Kollektiv-Vertragsverhandlungen derzeit 6 Prozent mehr Lohn gefordert werden und dadurch eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt werden könnte, wie Finanzminister Magnus Brunner befürchtet, weist Katzian von sich. "Ich kann das mit der Lohn-Preis-Spirale schon nicht mehr hören, das geht mir auf den Hammer, weil: Es heizen nicht die Löhne die Preise an. Es werden zuerst die Preise teurer", so der ÖGB-Chef. Man wolle durch die KV-Verhandlungen verhindern, dass das, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen weniger wert werde. Es handle sich vielmehr um einen "normalen Prozess in Lohnverhandlungen, den die Gewerkschaft mit sehr viel Augenmaß und Detailkenntnis durchführt".