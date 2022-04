Lohnabschlüsse zwischen 3,5 und 4 Prozent - Ausreißer Textilindustrie

Mit der Forderung nach höheren Abschlüssen durch die Arbeitnehmervertreter geht auch die Warnung der Arbeitgeber einher, dass dadurch eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt werde. Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer sah eine solche zuletzt nicht. "Also wenn ich global - in Amerika, in Europa, in Österreich - mir die letzten 20, 25 Jahre ansehe, gab es nie eine Lohn-Preis-Spirale", sagte der Chefökonom.

Kaufkraft

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hatte Anfang April eingemahnt, die gesamtwirtschaftliche Situation zu betrachten, gleichzeitig aber auch die Kaufkraft sicherzustellen. Dies gelte insbesondere für niedrige Einkommen, die von der aktuell hohen Inflation besonders betroffen sind. "Das wird nicht einfach werden", erklärte Kocher mit Blickrichtung auf die Sozialpartner.