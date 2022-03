Gewerkschaft fordert 6 Prozent mehr Lohn in der Elektroindustrie

Die Gewerkschaft PRO-GE startet nach eigenen Angaben mit einem "Paukenschlag" in die aktuelle Frühjahrslohnrunde. Sie fordert ein Lohn- und Gehaltsplus von 6 Prozent für die Beschäftigten in der heimischen Elektro- und Elektronikindustrie (EEI).

Das sei der höchste Wert seit Jahrzehnten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Gewerkschaft PRO-GE. Mit dem Anstieg soll vor allem ein Ausgleich für die hohe Inflation erfolgen, die im Februar bei 5,9 Prozent gelegen ist. Die Elektroindustrie startete am Dienstag mit den Lohnverhandlungen, die zweite Runde ist für den 4. April angesetzt. Eine Antwort der Arbeitgebervertreter stand am Abend noch aus.

Kosten schlagen durch

"Die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise sowie die hohen Kosten fürs Wohnen schlagen voll auf unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben durch. Es muss auch im Interesse der Arbeitgeber sein, die Kaufkraft der ArbeitnehmerInnen zu erhalten“, begründen die Chefverhandler der ArbeitnehmerInnenseite für die EEI, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), die Forderung der Gewerkschaften.

130.000 Beschäftigte

Die Frühjahrsrunde der Industrie betrifft rund 130.000 Beschäftigte und umfasst neben der EEI auch die Textilindustrie, die chemische Industrie, die Papierindustrie sowie die Glasindustrie. Am 28. März beginnt die chemische Industrie mit den Verhandlungen, am 30. März folgt die Papierindustrie Den Abschluss bildet traditionell die Glasindustrie mit Verhandlungsstart im Mai.