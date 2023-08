Lösung für russische RBI-Tochter verschiebt sich

„Es dauert länger als ich erwartet habe“, sagte Strobl. „Der Prozess ist in der Hand vieler Behörden und noch immer in der informellen Phase“, nannte er als Grund. Dabei zeige sich in seiner Wahrnehmung, dass ein Verkauf weiter fortgeschritten sei als eine Abspaltung. „Es ergeben sich dabei mehr Fragen, die es komplexer machen als bei einem Verkauf.“ Interessenten gebe es auch außerhalb Russlands. Eine Option dabei könnte auch eine Minderheitenbeteiligung sein. „Wir arbeiten mit all unseren Kräften an einer Lösung“, versicherte Strobl einmal mehr.

Der Anteil der Russland-Tochter am Betriebsgewinn der gesamten Gruppe ging von Ende März bis Ende Juni des Jahres von 45 auf 35 Prozent zurück. Das Kundenkreditvolumen war zum Ende des ersten Halbjahres 2023 nur noch rund halb so groß wie ein Jahr davor. In der Ukraine schrieb die Bank indessen 80 Millionen Euro Gewinn – „trotz der enorm schwierigen Rahmenbedingungen und einer sehr konservativen Risikovorsorge“, so Strobl. In der Vorjahresperiode stand noch ein Verlust von 70 Millionen zu Buche.