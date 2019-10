Linzer Swap-Prozess: Bawag blitzt mit Ablehnungsantrag gegen Richter ab

Der Wiener Handelsrichter Andreas Pablik gilt als exzellenter Jurist und sehr umsichtiger wie auch penibler Verhandlungsführer. So hat ihm das Handelsgericht Wien das komplexe, aber undankbare Verfahren rund um die verlustreiche Zinswette Swap 4175 der Stadt Linz gegen die Bawag übertragen. Es geht um einen geschätzten Schaden in Höhe von 400 bis 500 Millionen Euro.

Doch die Bawag hat mit dem Richter offenbar gar keine Freude. Sie lehnte ihn ab. Sie hält ihn anscheinend für befangen.

"Nachdem bereits der zuständige Senat des Handelsgerichts Wien dem Ablehnungsantrag der Bawag PSK gegen Richter Andreas Pablik nicht gefolgt ist, hat nun das Oberlandesgericht über den Rekurs der Bawag PSK entschieden und den erstinstanzlichen Beschluss bestätigt. Das Rekursgericht sprach dabei aus, dass die Bawag PSK nicht einmal ansatzweise dargetan habe, warum Zweifel an der Objektivität des verhandlungsführenden Richters bestehen sollten", schreibt Richter Jürgen Exner vom Handelsgericht Wien in einer Aussendung. "Das Vertreten einer bestimmten Rechtsmeinung rechtfertige keine Ablehnung. Meinungsverschiedenheiten in Rechtsfragen seien nicht im Ablehnungsverfahren auszutragen seien. Dass es keine Befangenheit begründet, wenn der Richter in seine Zeugenbefragung nur ihm rechtlich relevant Erscheinendes einfließen lässt, liege auf der Hand."