LinkedIn: Wo Netzwerken auch in der Krise noch funktioniert

Es stimmt, dass man auf LinkedIn im Grunde nie auf Beleidigungen oder Ausfälligkeiten stößt. Doch wie authentisch ist das? Schließlich klingt es nicht gerade lebensecht, wenn unter einem Artikel ausschließlich von „gutem Input“ oder „starken Insights“ die Rede ist. Es sind Unterhaltungen wie bei einem Mittagessen mit Kollegen, bei dem der Chef am Nebentisch sitzt.

Mittelmeier teilt diese Kritik, für ihn gibt es aber ein einfaches Gegenmittel, um aus der Masse an gleichen Profilen herauszustechen: „Authentizität geht ganz klar vor gespielter Professionalität.“ Inhalte, die einen interessieren, sollte man auch teilen – so werden auch Interessen augenscheinlich, die nicht zwingend für den eigenen Job relevant sind.

Was ist also das Einzigartige an LinkedIn? Vor allem in der jungen, digitalen Szene bietet kein anderes soziales Netzwerk eine vergleichbare inhaltliche Interaktivität oder organische Reichweite: Fake-Profile wie auf Facebook, Twitter oder Instagram trifft man hier nicht. Die Zahl der menschlichen User wächst dafür rasant.